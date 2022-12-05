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شاهد .. المزن الركامي يرسم لوحة فنية بديعة جنوب جدة

شاهد .. المزن الركامي يرسم لوحة فنية بديعة جنوب جدة

شاهد .. المزن الركامي يرسم لوحة فنية بديعة جنوب جدة
٠٩:١٤:٢٨ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت صورة متداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء محافظة جدة، بالتزامن مع تشكيلات من سحب المزن الركامية تزين سماء المحافظة.

ورسمت سحب المزن الركامية صورة فنية رائعة تعكس إبداع الخالق سبحانه وتعالى، وتبشر بهطول أمطار الخير خلال الأيام القادمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.

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في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.

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الكلمات الدلالية:
أجواء جدة المزن الركامي جدة سحب ركامية طقس جدة

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