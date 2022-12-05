10 أبواب توصلك لأماكن مصليات ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة شؤون المسجد النبوي عن المصليات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالحرم المدني.

وذكرت الوكالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، 10مصليات في أنحاء المسجد النبوي كافة لذوي الإعاقة، وهي:

1- مصلى باب 5

2- مصلى باب 8

3- مصلى باب 10

4- مصلى باب 17

5- مصلى باب 19

6- مصلى باب 21

7- مصلى باب 31

8 – مصلى باب 34

9- مصلى باب 37

10- مصلى باب المجيدي.

الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد النبوي

وتعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على توفير الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من المُصلين والزوّار للدخول والخروج من المسجد النبوي وإليه، وتسخير جميع الجهود لخدمتهم.