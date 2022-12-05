«إيلون ماسك» يخشى اغتياله: «خطر قتلي كبير للغاية»

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قال الملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، إن تعرضه للاغتيال بإطلاق النار “كبير للغاية”.

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ماسك: لن أقوم بتنقلات بالسيارة في الهواء

وخلال نقاش لمدة ساعتين عبر موقع “تويتر”، قال ماسك: “بصراحة، إن خطر حدوث شيء سيء أو حتى تعرضي لإطلاق النار أمر ذو معنى للغاية. أنا بالتأكيد لن أقوم بأي تنقلات بالسيارة في الهواء الطلق”.

وأضاف: “ليس من الصعب أن تقتل شخصًا ما إذا أردت ذلك، لذا آمل أن لا يفعلوا ذلك، والقدر يبتسم على الموقف معي ولم يحدث ذلك… هناك بالتأكيد بعض المخاطر”.

وأضاف ماسك الذي استحوذ قبل أسابيع على منصة “تويتر” في صفقة أثارت الجدل، إنه “في نهاية المطاف، نريد فقط أن يكون لدينا مستقبل لانضطهد فيه”.

وتابع: “(حيث) لا يتم قمع خطابنا، ويمكننا أن نقول ما نريد قوله دون خوف من الانتقام. طالما أنك لا تسبب ضررًا لشخص آخر، فيجب أن يُسمح لك بقول ما تريد”.

وأعاد ماسك الحسابات المجمدة سابقًا على “تويتر”، بما في ذلك حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعلن أنه سيمنح “عفوًا عامًا” لكل من تم طرده ولم يخالف القانون.

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جدل حول ملفات تويتر

وتم تخصيص الكثير من محادثة ماسك على “تويتر”، والتي جرت مساء السبت بالتوقيت المحلي، لما يسمى بـ “وثائق تويتر”، وهي مجموعة من الوثائق الداخلية التي كشف الصحفي مات تايبي النقاب عنها يوم الجمعة.

وأظهرت الوثائق أن فريق الرئيس جو بايدن يوجه موظفي “تويتر” لإزالة محتوى سياسي معين في أكتوبر 2020، قبل أسابيع فقط من انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

وكشفت لقطات من رسائل البريد الإلكتروني أن موظفي “تويتر” قاموا عمدًا بتعليق أو حظر أو مراقبة المستخدمين الذين علقوا على الجدل الدائر على سردية قصة جهاز الكمبيوتر المحمول لنجل الرئيس هانتر بايدن قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

قال ماسك، الذي كان ينتقد بشدة الإدارة السابقة للمنصة، “إذا كان تويتر يقدم عطاءات أحد الفرق قبل الانتخابات لإغلاق الأصوات المعارضة في انتخابات محورية، فهذا هو تعريف التدخل في الانتخابات”.

وأضاف: “بصراحة، كان تويتر يتصرف كذراع للجنة الوطنية الديمقراطية، كان ذلك سخيفًا”.

وقال ماسك إنه منح تايبي، وكذلك الصحفي باري فايس، “وصولاً غير مقيد” إلى الوثائق الداخلية القديمة – وسيتم الإفراج عن المزيد من المضايقات في “الحلقة الثانية” من “وثائق تويتر”.

وأضاف: “هذا ليس وضع مرشد سياحي في كوريا الشمالية، عليك أن تذهب إلى أي مكان تريد، وقتما تشاء، وكيفما تريد”.

وتابع: “أنا لا أتحكم في السردية. من الواضح فقط أن هناك قدرًا كبيرًا من التحكم في المعلومات، وقمع المعلومات، بما في ذلك الأشياء التي أثرت على الانتخابات، وأن كل شيء يجب أن يكون … أنت فقط تريد الحصول على الأشياء هناك”.

وأقر ماسك مع ذلك، أن إصدار “ملفات تويتر” قد تضمن بعض الأخطاء، بما في ذلك “بعض الحالات التي أعتقد أنه كان يجب علينا فيها استبعاد بعض عناوين البريد الإلكتروني”.

وكان يويل روث، المدير السابق للثقة والأمان في “تويتر”، من بين الموظفين الذين وردت أسماؤهم في تغريدات تايبي، في مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال ماسك عن الأخطاء: “الفكرة هنا هي الكشف عن كل ما حدث في الماضي من أجل بناء ثقة الجمهور في المستقبل”.