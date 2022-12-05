الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد 4 أيام من البحث.. العثور على «مفقود الأحساء» جثة هامدة
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بعد 4 أيام من البحث.. العثور على «مفقود الأحساء» جثة هامدة

بعد 4 أيام من البحث.. العثور على «مفقود الأحساء» جثة هامدة

بعد 4 أيام من البحث.. العثور على «مفقود الأحساء» جثة هامدة
٠٨:٢٤:٣٦ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، العثور على شخص مفقود والمعروف بـ “مفقود الأحساء”، جثة هامدة، بعد تغيبه منذ 4 أيام بظروف غامضة.

وبدأت تفاصيل الحادثة المؤلمة قبل أربعة أيام عندما تم الإعلان عن فقدان شخص في المدينة وبدأ البحث عنه، بعد أن خرج مترجلًا على قدميه.

وقال فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، : إنا لله وإنا إليه راجعون.. عُثِر على مفقود الأحساء متوفى، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

«فريق إنجاد» يعلن انطلاق الجولة الثانية للبحث عن مفقود حفر الباطن

وأنهى أعضاء الفريق الجولة الأولى من البحث دون العثور على المفقود أو وجود أي مستجدات، حيث واصل البحث في جولته الثانية وعثر عليه جثة هامدة.

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