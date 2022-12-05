9 خطوات لإصدار جواز السفر للتابعين عبر «أبشر»

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أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة، اليوم، عبر الحساب الرسمي لـ”الجوازات”، عبر تويتر، خطوات إصدار جواز السفر التابعين، إلكترونيا عبر منصة “أبشر”.

خطوات إصدار الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين

1- خدمات أفراد الأسرة

2- خدمة إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة

3- طلب إصدار جواز شخصي

4- اختيار فرد الأسرة

5 تحميل الصورة

6- الموافقة على الصورة والاسم المترجم والشروط والأحكام

7- اختيار عنوان التوصيل

8- سداد رسوم التوصيل

9- تأكيد الطلب لعملية الإصدار

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بنقل الخدمات للتابعين الذكور

وكشفت المديرية العامة للجوازات، في وقت سابق، تعليمات ملزمة بنقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن 25 عامًا.

وقالت إنه في حال الرغبة بتجديد هوية مقيم للتابعين لمن هم فوق 21 عامًا، فيشترط إرفاق المشهد الدراسي، في حين تلزم التعليمات بإجراء نقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن 25 عامًا.

وأفادت بأنه يشترط وجود المستفيد داخل المملكة للتمكن من إتمام نقل الخدمات، مؤكدة أنه في ما يخص الإناث، فيلزم وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها، وفق صحيفة “عكاظ”.

ومؤخرًا، كشفت المديرية العامة للجوازات عن عقوبة صاحب العمل عند تمكين عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص