الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
رعب بين ركاب طائرة بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة
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رعب بين ركاب طائرة بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة

رعب بين ركاب طائرة بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة

رعب بين ركاب طائرة بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة
٠٩:١٠:٣٣ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

قال مسؤولون في مطار فاتسلاف هافيل في براج، اليوم الإثنين، إن طائرة متجهة من بولندا إلى بريطانيا اضطرت إلى الهبوط في جمهورية التشيك خلال الليل بعد تهديدات بوجود قنبلة على متنها.

ولم يعثر مسؤولو التفتيش على قنبلة أو مواد خطرة عقب تفتيش الطائرة، ومن المتوقع أن يتمكن الركاب من مواصلة رحلتهم في وقت ما اليوم الاثنين.

انفجار إطار طائرة عراقية كانت في طريقها للمملكة وإغلاق المدرج لمدة ساعتين
وأظهر فيديو متداول لحظات رعب عاشها الركاب على متن الطائرة، فيما كانت الرحلة متجهة من كراكوف إلى بريستول في جنوب غرب إنجلترا.

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الصين انجلترا طائرة قنبلة هبوط اضطراري

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