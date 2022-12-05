«نصب واحتيال».. السبيعي يحذر من رسالة متداولة على مواقع التواصل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، من خطورة رسالة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تستهدف النصب والاحتيال على المستخدمين.

وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تأتيك رسالة نصية فيها موقع وحساب ومبلغ مالي يطلب منك الدخول وتسجيل معلوماتك، هذي أحدث وسائل النصب والاحتيال لجمع المعلومات.

وأكد عبدالله السبيعي، أهمية الانتباه لمثل هذه الرسالة، وعدم الاستجابة لها، وإبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ ما يلزم حيالها.

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تحذير مهم من رئاسة أمن الدولة حول طرق الاحتيال وسرقة البيانات

وفي وقت سابق، أعاد الحساب الرسمي لرئاسة أمن الدولة في المملكة، مقطع فيديو قصير، بهدف التوعية من طرق الاحتيال المالي وسرقة البيانات.

وأوضح الفيديو أن المحتالين يلجأون لطرق غير متوقعة، وتشبه كثيرا الطرق الرسمية المعتمدة في البنوك والمصارف والجهات الرسمية.

وشاركت رئاسة أمن الدولة، الفيديو، عبر حملة “خلك حريص” التي أطلقتها الجهات المعنية مؤخرا للتوعية بطرق الاحتيال وسرقة البيانات.

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