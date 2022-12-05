سبب غريب.. لهذا يصاب الرجال بالجلطات القلبية أكثر من النساء؟

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على العكس من الأمراض الأخرى التي تنتشر بين النساء، كشف استشاري عن تزايد الإصابة بالجلطات القلبية بين الرجال أكثر من النساء، الأمر الذي عزاه إلى كون “قلب الرجل حساس”.

وقال الدكتور عواد الذايدي استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”، إن “أغلب الأمراض بشكل عام تصيب النساء أكثر من الرجال، لكن الأمر يختلف فيما يخص جلطات القلب حيث تصيب الرجال أكثر لأسباب جينية، لأن قلوب الرجال حساسة”.

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استشاري: لهذه الأسباب زادت الإصابة بالجلطات القلبية بين الشباب

عوامل الخطورة

واستدرك: هذا لا يعني أن المرأة لا تصاب بالجلطات في القلب، ولكن ليس مثل الرجال”، وتابع: “كلما زاد العمر كلما زادت نسبة الإصابة وأيضًا المدخنين يصابون، وكذلك غير المدخنين والضغوط النفسية والسمنة والضغط والسكر من أهم عوامل الخطورة”.

استشاري: لهذه الأسباب ارتفعت نسبة الإصابة بالجلطات القلبية بين الشباب

تزايد الإصابة بالجلطات القلبية بين الشباب

وحذر استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، من ارتفاع الكبير في نسبة الإصابة بالجلطات القلبية بين الشباب.

وقال: “عندما كنا ندرس في كلية الطب قبل 25 و30 عامًا كان الأساتذة يقولون لنا كطلاب، عندما يأتيك شاب في الثلاثينات أو الأربعينات يشكو من ألم في القلب، قل له: لاشيء عندك”.

لكنه أشار إلى أن الوضع انعكس الآن، عندما يأتينا شاب في الثلاثينات يشكو من ألم في الصدر، ويمكن أن أدخله العناية المركزة، أو أجري له على الأقل قسطرة استكشافية، حيث تزايدت الإصابة بالجلطات بين الشباب في الوقت الراهن”.

وأوضح أن من أهم الأسباب وراء ذلك، تغير الحياة، قلة الرياضة، الأكل غير الصحي، وخاصة الوجبات السريعة، قلة الحركة لدى الشباب، زيادة التدخين، زيادة السمنة، إصابة الشباب بالضعط والسكري.