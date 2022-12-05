لأول مرة منذ تفجيره.. «بوتين» يزور جسر القرم (فيديو)

تواصل – وكالات :

في أوّل زيارة له إلى شبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو عام 2014، منذ بدء الهجوم على أوكرانيا، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جسر القرم الذي دُمّر جزئيًا في أكتوبر، على ما أفادت وسائل إعلام روسية اليوم.

بوتين يقود سيارة فوق جسر القرم

وظهر بوتين وهو يقود سيارةً في لقطات بثتها وسائل الإعلام، والتي أفادت أن الرئيس على الجسر الذي يربط بين شبه جزيرة القرم الأوكرانية والأراضي الروسية.

وتضرر الجسر الممتد فوق مضيق كيرتش في أكتوبر من جراء انفجار قوي نسبته السلطات الروسية إلى شاحنة مفخخة، واتهمت جهاز الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف خلفه.

اقرأ أيضًا:

الاستخبارات الأمريكية: إيران أرسلت عسكريين إلى جزيرة القرم لتدريب الروس على استخدام المسيرات

تقرير إلى بوتين حول الإصلاحات في الجسر

وقال الكرملين، في بيان، إن بوتين «قاد (سيارته) على طريق جسر القرم الذي جرى إصلاحه بعد انفجار أكتوبر، والتقى عمّالاً»، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأضاف أن نائب رئيس الوزراء، مارات خوسنولين، الذي ظهر على المقعد الأمامي إلى جانب بوتين خلال الرحلة، «قدّم تقريرًا لرئيس الدولة حول تطوّر أشغال التصليح».

اقرأ أيضًا:

الكرملين يُعلن حالة الإنذار القصوى في 8 مقاطعات منها القرم.. ماذا يحدث؟

الزيارة الأولى من نوعها

وتعد هذه أول مرة يزور فيها الرئيس الروسي القرم، وتحديدًا موقعًا متضررًا بشكل مباشر من جراء الحرب على أوكرانيا منذ بدء الحرب أواخر فبراير.

وأثار تفجير جسر القرم، الذي أسفر عن ثلاثة قتلى، صدمة في روسيا، إذ استهدف بنية تحتية أساسية وبعيدة عن الجبهة.

ويكتب الجسر، الذي شُيّد بأمر من بوتين بتكلفة باهظة لربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية، أهمية لكونه المعبر للمعدات العسكرية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.