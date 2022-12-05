هل أدوية القلق والاكتئاب تزيد الوزن؟ استشاري يجيب

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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، أن بعض أدوية القلق تسبب زيدة في الوزن.

جاء ذلك ي رد من الذيابي على سؤال ورد فيه “هل أدوية القلق والاكتئاب تزيد الوزن؟”.

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وأجاب الذيابي بقوله “نعم، بعض أدوية القلق والاكتئاب تزيد الوزن وبعضها لا يؤثر على الوزن وبعضها ينقص الوزن”.

وفي وقت سابق، حذر د. وليد البكر، استشاري باطنية وسكر وغدد صماء، من خطورة زيادة الوزن على الرجال.

وقال البكر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “كلما زاد وزنك ومحيط البطن (الكرش) كل مازاد نشاط انزيم الارومتيز ( aromataze) والذي يحول هرمون التستوستيرون الذكوري إلى هرمون الاستروجين الأنثوي”.

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