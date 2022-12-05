«ومن أظلم ممن منع مساجد الله..».. جرافات قوات الاحتلال تهدم مسجدًا جنوب الخليل

تواصل- واس:

هدمت جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مسجداً في قرية خلة طه جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وقال منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور في تصريح صحفي : إن جرافات قوات الاحتلال هدمت مسجداً جنوب الخليل في جريمة جديدة تضاف لاعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته .

وفي السياق نفسه ، قال المتحدث باسم أهالي سلوان في القدس المحتلة فخري أبو ذياب في تصريح : إن قوات الاحتلال الإسرائيلي سيهدم بناية سكنية تضم ١١ شقة في بلدة سلوان سيتسبب ذلك في تشريد العائلات الفلسطينية التي تقطن فيها.

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وأضاف أن عملية الهدم للبناية السكنية ستنفذ خلال ثلاثة أيام، مبيّناً أن هناك ٧٨ بؤرة استيطانية أقامتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلون الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك .