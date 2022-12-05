الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«ومن أظلم ممن منع مساجد الله..».. جرافات قوات الاحتلال تهدم مسجدًا جنوب الخليل
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«ومن أظلم ممن منع مساجد الله..».. جرافات قوات الاحتلال تهدم مسجدًا جنوب الخليل

«ومن أظلم ممن منع مساجد الله..».. جرافات قوات الاحتلال تهدم مسجدًا جنوب الخليل

«ومن أظلم ممن منع مساجد الله..».. جرافات قوات الاحتلال تهدم مسجدًا جنوب الخليل
٠٧:٢١:٢٣ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

هدمت جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مسجداً في قرية خلة طه جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وقال منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور في تصريح صحفي : إن جرافات قوات الاحتلال هدمت مسجداً جنوب الخليل في جريمة جديدة تضاف لاعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته .

وفي السياق نفسه ، قال المتحدث باسم أهالي سلوان في القدس المحتلة فخري أبو ذياب في تصريح : إن قوات الاحتلال الإسرائيلي سيهدم بناية سكنية تضم ١١ شقة في بلدة سلوان سيتسبب ذلك في تشريد العائلات الفلسطينية التي تقطن فيها.

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وأضاف أن عملية الهدم للبناية السكنية ستنفذ خلال ثلاثة أيام، مبيّناً أن هناك ٧٨ بؤرة استيطانية أقامتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلون الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك .

الكلمات الدلالية:
الاحتلال القدس فلسطين مسجد بالخليل

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