الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
علامة على الإصابة بالسرطان.. أعراض لا تتجاهلها عند التبول
هل يتطلب تحويل تصريح القيادة فحص طبي؟ «المرور» يجيب
«عليكم بالشفائين».. طريقة استخدام العسل في علاج 11 مرضًا
استشاري: لهذه الأسباب زادت الإصابة بالجلطات القلبية بين الشباب
النيابة تصدر بيانا مهما حول المواقع الإلكترونية ونظم المعلومات
«تعليم الشرقية» تعلن دخول 9 مشاريع مدرسية جديدة حيز التنفيذ

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

علامة على الإصابة بالسرطان.. أعراض لا تتجاهلها عند التبول

علامة على الإصابة بالسرطان.. أعراض لا تتجاهلها عند التبول

علامة على الإصابة بالسرطان.. أعراض لا تتجاهلها عند التبول
٠٧:٢٠:١٤ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

سرطان المثانة من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، لكنه كغيره له علامات من السهل التعرف عليها أثناء التبول.

ويقول خبراء في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إن أحد الأعراض الرئيسية لسرطان المثانة “هي وجود دم في البول، وهذا الأمر ينطبق على كل من الرجال والنساء”.

اقرأ أيضًا:

دراسة حديثة تكشف عن أمل جديد لمرضى سرطان المثانة

سرطان المثانة يسبب مشاكل في التبول

وأضافوا: “سرطان المثانة يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في التبول”، وأوضحوا أن الأطباء يشيرون إلى وجود دم في البول على أنه بيلة دموية.

وقد يظهر الدم في البول، وعادة ما يبدو أحمر فاتحًا. وفي بعض الحالات قد يكون بكميات صغيرة لا يمكنك رؤيتها، وفي أحيان أخرى قد لا تكون موجودة على الإطلاق.

وأشار الأطباء إلى أن النزيف ليس مؤلمًا في العادة، “لكن إذا كنت تعاني من هذا، فيجب التحدث إلى الطبيب”، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن”.

وأضحوا أيضًا، أنه يجب إخبار الطبيب إذا كان هناك دم عند بدء التبول لأول مرة، وما إذا كان البول ممزوجًا في كل البول، وما إذا كان هناك أي ألم عند التبول بالدم أم لا.

اقرأ أيضًا:

التهاب المثانة.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الأعراض الستة لسرطان المثانة

وفي حين أن الدم في البول هو العلامة الرئيسية، قال الخبراء إنه يجب أيضًا الانتباه إلى هذه الأعراض الستة.

-كثرة التبول (التردد)
-التبول فجأة (إلحاح)
-ألم أو حرقان عند التبول
-فقدان الوزن دون سبب
-ألم في الظهر أو أسفل البطن أو العظام
-الشعور بالتعب والتوعك.

وأوضحوا أن الثلاثة الأخيرة قد تحدث إذا كان السرطان متقدمًا أو انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وعند الرجال، من المهم أيضًا ملاحظة أن سرطان البروستاتا يمكن أن يسبب أعراضًا في الجهاز البولي. لكن المعاناة من هذه الأعراض لا تعني دائمًا أن الشخص مصاب بالسرطان.

على سبيل المثال، قال الخبراء إنها قد تكون أيضًا علامة على التهاب في البول، وقد يكون هذا هو الحال، خاصة إذا لم يظهر الدم في البول. وقد تكون الأعراض لدى الرجال ناجمة عن تضخم غدة البروستاتا.

وأضاف الأطباء، أنه “من الأفضل دائمًا الكشف عن السرطان في أقرب وقت ممكن حتى يمكن تشخيصه في حين أنه من الأسهل علاجه”.

الكلمات الدلالية:
أعراض لا تتجاهلها عند التبول سرطان المثانة علامة الإصابة بالسرطان

مواد ذات صلة

المزيد
بعد 3 ساعات من البلاغ.. العثور على طفل الجوف المفقود

بعد 3 ساعات من البلاغ.. العثور على طفل الجوف المفقود

١٢:١٤ ص، السبت، ٠٤ أبريل ٢٠١٥
علماء صينيون يعثرون على أساس مبنى أثري ضخم.. والكشف عن عمره

علماء صينيون يعثرون على أساس مبنى أثري ضخم.. والكشف عن عمره

٠٢:١٧ م، الأحد، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
محافظ جدة: واقع الطرق والأنفاق أثناء الأمطار مطمئن

محافظ جدة: واقع الطرق والأنفاق أثناء الأمطار مطمئن

٠٧:٢٣ م، السبت، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٦
ضبط شاب وفتاة في «خلوة غير شرعية» داخل سيارة أمام جامعة أم القرى

ضبط شاب وفتاة في «خلوة غير شرعية» داخل سيارة أمام جامعة أم القرى

٠٩:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٩ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *