علامة على الإصابة بالسرطان.. أعراض لا تتجاهلها عند التبول

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سرطان المثانة من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، لكنه كغيره له علامات من السهل التعرف عليها أثناء التبول.

ويقول خبراء في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إن أحد الأعراض الرئيسية لسرطان المثانة “هي وجود دم في البول، وهذا الأمر ينطبق على كل من الرجال والنساء”.

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سرطان المثانة يسبب مشاكل في التبول

وأضافوا: “سرطان المثانة يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في التبول”، وأوضحوا أن الأطباء يشيرون إلى وجود دم في البول على أنه بيلة دموية.

وقد يظهر الدم في البول، وعادة ما يبدو أحمر فاتحًا. وفي بعض الحالات قد يكون بكميات صغيرة لا يمكنك رؤيتها، وفي أحيان أخرى قد لا تكون موجودة على الإطلاق.

وأشار الأطباء إلى أن النزيف ليس مؤلمًا في العادة، “لكن إذا كنت تعاني من هذا، فيجب التحدث إلى الطبيب”، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن”.

وأضحوا أيضًا، أنه يجب إخبار الطبيب إذا كان هناك دم عند بدء التبول لأول مرة، وما إذا كان البول ممزوجًا في كل البول، وما إذا كان هناك أي ألم عند التبول بالدم أم لا.

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الأعراض الستة لسرطان المثانة

وفي حين أن الدم في البول هو العلامة الرئيسية، قال الخبراء إنه يجب أيضًا الانتباه إلى هذه الأعراض الستة.

-كثرة التبول (التردد)

-التبول فجأة (إلحاح)

-ألم أو حرقان عند التبول

-فقدان الوزن دون سبب

-ألم في الظهر أو أسفل البطن أو العظام

-الشعور بالتعب والتوعك.

وأوضحوا أن الثلاثة الأخيرة قد تحدث إذا كان السرطان متقدمًا أو انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وعند الرجال، من المهم أيضًا ملاحظة أن سرطان البروستاتا يمكن أن يسبب أعراضًا في الجهاز البولي. لكن المعاناة من هذه الأعراض لا تعني دائمًا أن الشخص مصاب بالسرطان.

على سبيل المثال، قال الخبراء إنها قد تكون أيضًا علامة على التهاب في البول، وقد يكون هذا هو الحال، خاصة إذا لم يظهر الدم في البول. وقد تكون الأعراض لدى الرجال ناجمة عن تضخم غدة البروستاتا.

وأضاف الأطباء، أنه “من الأفضل دائمًا الكشف عن السرطان في أقرب وقت ممكن حتى يمكن تشخيصه في حين أنه من الأسهل علاجه”.