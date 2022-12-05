«عليكم بالشفائين».. طريقة استخدام العسل في علاج 11 مرضًا

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“عليكم بالشفائين العسل والقرآن”، صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين قالها وأثبتها العلماء والأطباء على مر العصور، حيث يستخدم العسل في الشفاء من العديد من الأمراض.

ووفقًا لموقع “healthline” فإن العسل يعالج العديد من الأمراض والتي منها:

1- إنقاص الوزن

نصح خبراء في الصحة بتناول الماء بالعسل لتخفيف الوزن، إذ يعمل هذا المزيج على تعزيز الشعور بالشبع ويقلل من رغبة الجسم في تناول الحلوى والسكريات.

2- التهاب الجيوب الأنفية والأنفلونزا

ينصح بتناول ملعقتين صغيرتين من العسل مع كل وجبة، وبمضغ شهد العسل لمدة ربع ساعة مرة في اليوم.

3- الروماتيزم وآلام المفاصل

يمكنك استخدام وصفة خل التفاح بالعسل لعلاج الروماتيزم، حيث تمزج ملعقة كبيرة من عسل اللافندر مع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح، ثم يذوب المزيج في كوب من الماء ويشرب يوميًا.

4- استخدام العسل في علاج السعال

يمكنك عصر حبة ليمون كبيرة، ثم أضف إلى العصير 5 ملاعق كبيرة من عسل الصنوبر، أو عسل الزعتر، ثم تمزج المقادير جيدًا، وتؤخذ ملعقة صغيرة عند الإصابة بالسعال.

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5- علاج الكوليسترول

قم بإضافة ملعقة من العسل لكوب ماء ممزوج بملعقة من عصير الليمون، وتناوله صباحًا على الريق يوميًا.

6- علاج حموضة المعدة

قم بغلي 50 من العرقسوس، وذلك لمدة عشر دقائق، ثم اترك المنقوع لمدة 3-4 ساعات، وبعد ذلك قم بتحليته بعسل زهر البرتقال أو الزيزفون.

7- علاج فقر الدم

يمكنك تناول الموز بالعسل للتخلص من فقر الدم، وذلك من خلال مزج قطع الموز بالعسل.

8- التهاب اللوزتين

يمكنك علاج التهاب اللوزتين بعمل محلول غرغرة من العسل، وذلك بغلي 3ملاعق كبيرة من عشبة المرمرية، ويترك المنقوع لمدة 5 دقائق، ويضاف إليه عسل المرمرية.

9- علاج حب الشباب

يمكن علاج حب الشباب من خلال وضع العسل مباشرة في المساء على المنطقة المصابة، ويشطف صباحًا حتى تزول الحبوب.

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10- علاج مشاكل سن اليأس

ينقع 50 جرام من حشيشة الدينار في لتر ماء بارد، وذلك لمدة 24 ساعة، وعند النوم قم بغلي كوب من المنقوع، وأضف إليه عسل القصعين (القويسة)، يساعد ذلك النساء اللواتي يعانين من العصبية، والقلق، والضغط النفسي.

11- علاج الأرق

يمكن علاج الأرق من خلال غلي عشبة البابونج، ويترك المنقوع حتى يهدأ، ويضاف إليه عسل البرتقال.