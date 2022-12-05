«تعليم الشرقية» تعلن دخول 9 مشاريع مدرسية جديدة حيز التنفيذ

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، دخول 9 مشاريع مدرسية جديدة موزعة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية حيز الخدمة، شاملة للمراحل الدراسية الثلاث، وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.



وقال المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن المشاريع تخدم 216 فصلاً مكتملة المرافق من مختبرات علمية ومصادر تعلم، و 6480 طالبا وطالبة.



وأوضح – حسب عكاظ- أنها تأتي ترجمة للدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة؛ بهدف توفير بيئة تعليمية جاذبة لأبنائها وتقديم أفضل الطرق التعليمية الحديثة لهم، وذلك إيمانًا منها بأن التعليم هو صانع المستقبل الواعد، وأحد المرتكزات التي تحقق للوطن تطلعاته، لذا أصبحنا نرى التطوير يسير بخطى متسارعة تسابق الزمن.

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وتابع الباحص: نشهد بأم أعيننا في تعليم الشرقية مدى ما يحظى به التعليم من دعمٍ متواصل ومتابعة دؤوبة من أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومن قبل نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.



وأضاف: لا يخفى علينا أنه في ظل الإشرف والدعم المباشر من قبل وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، نرى جهوداً وتطورات مميزة تهدف إلى إيجاد تعليم نوعي لبناء جيل ينافس عالمياً ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للسعودية 2030.