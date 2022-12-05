استشاري: لهذه الأسباب زادت الإصابة بالجلطات القلبية بين الشباب

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حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، الدكتور عواد الذايدي من الارتفاع الكبير في نسبة الإصابة بالجلطات القلبية بين الشباب.

وقال في تصريحات لـ “الإخبارية” : “عندما كنا ندرس في كلية الطب قبل 25 و30 عامًا كان الأساتذة يقولون لنا كطلاب، عندما يأتيك شاب في الثلاثينات أو الأربعينات يشكو من ألم في القلب، قل له لاشيء عندك”.

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تزايد الإصابة بالجلطات بين الشباب

وأشار إلى أن “الوضع انعكس الآن، عندما يأتينا شاب في الثلاثينات يشكو من ألم في الصدر، يمكن أن أدخله العناية المركزة، أو أجري له على الأقل قسطرة استكشافية، حيث تزايدت الإصابة بالجلطات بين الشباب في الوقت الراهن”.

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أسباب انتشار الجلطات القلبية بين الشباب

وأوضح أن من أهم الأسباب وراء ذلك، تغير الحياة، قلة الرياضة، الأكل غير الصحي، وخاصة الوجبات السريعة، قلة الحركة لدى الشباب، زيادة التدخين، زيادة السمنة، إصابة الشباب بالضعط والسكري.