نماء وازدهار الوطن.. في يوم التطوع السعودي والعالمي «الداخلية» توجه رسالة للجميع

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الداخلية رسالة لجميع المواطنين بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي، مؤكدة أن التطوع رافد عطاء في وطن العطاء.

وقالت وزارة الداخلية في رسالة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بعنوان “عطاء وطن.. يوم التطوع السعودي والعالمي 5 دسمبر”، إن التطوع يعد رافد عطاء يسهم في نماء وازدهار وطننا”.

التطوع العالمي

يوم التطوع العالمي أو اليوم الدولي للمتطوعين اختصاراً (بالإنجليزية:IVD) هو احتفالية عالمية سنوية تحدث في 5 ديسمبر من كل عام حددتها الأمم المتحدة منذ عام 1985.

ويحتفل بهذا اليوم في غالبية بلدان العالم، ويعتبر الهدف المعلن من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.

وينظَم هذا الحدث من قبل من المنظمات غير الحكومية بينها الصليب الأحمر، الكشافة وغيرها. كما يحظى بمساندة ودعم من متطوعي الأمم المتحدة وهو برنامج عالمي للسلام والتنمية ترعاه المنظمة الدولية.

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التطوع في المملكة

التطوع في المملكة يشمل كل عمل غير مدفوع الأجر يقوم به الفرد في أنشطة مجتمعية عامة أو لصالح جهة حكومية أو خاصة بما يساهم في تحسين أوجه الحياة المختلفة، وإلى جانب مجالات التطوع المعروفة دوليا، هناك مجالات تختص بها السعودية كمجالات التطوع في أعمال الحج وخدمة الحجاج كل عام.

ويعدُّ التطوع في السعودية سابقا للتنظيم الحكومي الذي بدأ بتأسيس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا) في العام 1380هـ، وقيامها بتنظيم صناديق البر الخيرية التي كانت موجودة قبل ذلك.

وتُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة المتطوعين السعوديين (الذكور والإناث) للسكان في المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر قد بلغت خلال العام 2018 قرابة 16.8%.

عدد المتطوعين في الممكلة

كما بلغ عدد المتطوعين في المملكة من الفئة العمرية أقل من 18 سنة 65% من إجمالي المتطوعين، و35% أكثر من 18 سنة، ومثّلت النساء نحو 69% من المتطوعات، والرجال 31%، وتهدف رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويا.

كذلك تم تدشين منصة العمل التطوعي في المملكة بتاريخ 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وتهدف المنصة إلى دعم مبادارات رؤية المملكة 2030.

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