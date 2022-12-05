7 خطوات لامتثال المنشأة لنظام المنافسة وهذه فوائده (فيديو)
تواصل – فريق التحرير :
نشرت الهيئة العامة للمنافسة، مقطع فيديو يوضح كيفية امتثال المنشأة لنظام المنافسة، وفوائد ذلك على المنشاة والموظفين.
وذكرت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،- وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمنافسة- أنه يمكن للمنشأة رفع امتثالها لمستوى المنافسة من خلال الاطلاع على دليل الامتثال الصادر عن الهيئة والذي يتضمن التالي:
1 ـ التوافق مع أحكام نظام المنافسة.
2 ـ تحليل المخاطر ذات الصلة بأعمال المنشأة.
3 ـ إنشاء سياسات داخلية بالمنشأة للإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لنظام المنافسة.
4 ـ وضع آلية للتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة.
5 ـ تدريب الموظفين على برامج الامتثال ورفع وعيهم بمخالفات النظام لضمان عدم الوقوع فيها.
6 ـ متابعة وتقييم برامج الامتثال الخاصة بالمنشأة.
7 ـ إعداد الدليل الداخلي للامتثال الخاص بالمنشأة واعتماده من الهيئة.
كما أوضحت الهيئة إلى أنه من الفوائد المرجوة للمنشآت من امتثالها لنظام المنافسة، ما يلي:
1- الوقاية من الوقوع في المخالفات.
2- معرفة التزامات وحقوق المنشأة بموجب نظام المنافسة.
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3- إمكانية التركيز على رفع الكفاءة والابتكار للمنشأة بدلا عن الاتفاقات بين المتنافسين.
4- التعرف على مبادئ التسوية والمصالحة وغيرها من برامج الاستدامة.
بمناسبة #اليوم_العالمي_للمنافسة ندعوك لتتعرّف أكثر على برامج الامتثال، وكيف يمكن لمنشأتك الامتثال لنظام المنافسة:https://t.co/WDLXOQoeCS
— الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) December 5, 2022