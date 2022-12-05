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7 خطوات لامتثال المنشأة لنظام المنافسة وهذه فوائده (فيديو)
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7 خطوات لامتثال المنشأة لنظام المنافسة وهذه فوائده (فيديو)

7 خطوات لامتثال المنشأة لنظام المنافسة وهذه فوائده (فيديو)

7 خطوات لامتثال المنشأة لنظام المنافسة وهذه فوائده (فيديو)
٠٦:٠٤:٠٣ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

نشرت الهيئة العامة للمنافسة، مقطع فيديو يوضح كيفية امتثال المنشأة لنظام المنافسة، وفوائد ذلك على المنشاة والموظفين.
وذكرت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،- وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمنافسة- أنه يمكن للمنشأة رفع امتثالها لمستوى المنافسة من خلال الاطلاع على دليل الامتثال الصادر عن الهيئة والذي يتضمن التالي:

1 ـ التوافق مع أحكام نظام المنافسة.

2 ـ تحليل المخاطر ذات الصلة بأعمال المنشأة.

3 ـ إنشاء سياسات داخلية بالمنشأة للإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لنظام المنافسة.

4 ـ وضع آلية للتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة.

5 ـ تدريب الموظفين على برامج الامتثال ورفع وعيهم بمخالفات النظام لضمان عدم الوقوع فيها.

6 ـ متابعة وتقييم برامج الامتثال الخاصة بالمنشأة.

7 ـ إعداد الدليل الداخلي للامتثال الخاص بالمنشأة واعتماده من الهيئة.

كما أوضحت الهيئة إلى أنه من الفوائد المرجوة للمنشآت من امتثالها لنظام المنافسة، ما يلي:
1- الوقاية من الوقوع في المخالفات.
2- معرفة التزامات وحقوق المنشأة بموجب نظام المنافسة.

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3- إمكانية التركيز على رفع الكفاءة والابتكار للمنشأة بدلا عن الاتفاقات بين المتنافسين.
4- التعرف على مبادئ التسوية والمصالحة وغيرها من برامج الاستدامة.

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اخبار السعودية السعودية اليوم نظام المنافسة هيئة المنافسة

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