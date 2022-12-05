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وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر من أسرة واحدة غرقًا داخل خزان مياه بمحايل
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وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر من أسرة واحدة غرقًا داخل خزان مياه بمحايل

وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر من أسرة واحدة غرقًا داخل خزان مياه بمحايل

وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر من أسرة واحدة غرقًا داخل خزان مياه بمحايل
٠٥:٤٤:١٣ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت إحدى القرى بمحايل الأسبوع الماضي، حادثا مأساويا راح ضحيته 4 أشخاص من أسرة واحدة غرقا داخل خزان مياه تحت الإنشاء.

الحادث وقع في قرية آل ختارش بمركز بحر أبو سكينة بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، حيث دخلت السيول إلى خزان أرضي تحت الإنشاء.

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وحاولت الأسرة إنزال مولد لشفط المياه إلى الخارج، وتم تشغيله؛ ما أدى إلى انبعاث الدخان والأبخرة السامة داخل الخزان.

وتسببت الأدخنة السامنة في وفاة 4 من أفراد من العائلة وإصابة الخامس حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

 

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الكلمات الدلالية:
أمطار خزان مياه سيول محايل عسير

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