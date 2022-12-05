قرار كويتي بإلغاء مذكرة تفاهم مع مصر

تواصل – فريق التحرير :

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، بإلغاء مذكرة تفاهم مع مصر.

وحسب وسائل إعلام محلية كويتية، فقد أمر وزير الداخلية باتخاذ إجراءات إيقاف العمل بالمرسوم رقم (107) لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونياً.

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وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية ومن ضمنها مذكرة التفاهم المشار إليها.