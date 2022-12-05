الرد يأتي سريعا.. روسيا تدمر محطات رادار أوكرانية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عبر حسابها في تليجرام، إن قواتها تمكنت من تدمير محطات رادار أوكرانية بواسطة طائرة مسيرة قتالية “كاميكازي”.

ونشرت الوزارة مقاطع مصورة تؤكد أنه تم تدمير محطات الرادار الأوكرانية في مقاطعة خاركيف، حسب “العربية”.

قصف مواقع رماية المدفعية

وبثت الدفاع الروسية مشاهد تظهر تدمير مواقع رماية مدفعية للقوات الأوكرانية ومواقعها المحصنة بمدافع هاوتزر من طراز “جياتسينت بي”، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وشهدت أوكرانيا اليوم الإثنين، سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق والمدن، ناجمة على ما يبدو من غارات جوية.

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صافرات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا

طالبت السلطات الأوكرانية، اليوم، من جميع المواطنين الاحتماء في الملاجئ بعد إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.



وأكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، أن صفارات الإنذار دوت في معظم المناطق الأوكرانية، وأن القوات الروسية أطلقت موجة صواريخ كروز على أوكرانيا، مستهدفة إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية.

انفجارات في منطقة كييف ومناطق أخرى

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية في بيان لها، أن القصف الصاروخي الروسي دمر عدة منازل في زابوروجيا، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في منطقة كييف ومناطق أخرى تزامنا مع غارات روسية.