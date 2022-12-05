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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ولي عهد دولة الكويت

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ولي عهد دولة الكويت

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ولي عهد دولة الكويت
٠٥:١٠:٤٠ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس :

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية خادم الحرمين الشريفين رسالة خطية ولي عهد الكويت

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