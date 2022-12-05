دول مجموعة الرباعية والترويكا ترحب في بيان مشترك بالاتفاق على إطار سياسي مبدئي بالسودان

تواصل – واس:

صدر عن دول مجموعة الرباعية والترويكا للسودان بيان مشترك فيما يلي نصه:

ترحب دول مجموعة الرباعية والترويكا (النرويج، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية) بالاتفاق على إطار سياسي مبدئي.

خطوة مهمة نحو بناء حكومة بقيادة مدنية

يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو بناء حكومة بقيادة مدنية وإيضاح الترتيبات الدستورية التي ستقود السودان خلال فترة انتقالية تنتهي إلى انتخابات.

ننوه بجهود الأطراف لحشد الدعم لهذا الاتفاق الإطاري من نطاق واسع من الفاعلين السياسيين السودانيين، وندعوهم لحوار شمولي مستمر حول مختلف الموضوعات المهمة والتعاون لبناء مستقبل السودان.

نحث الشخصيات الفاعلة في السودان للانخراط في هذا الحوار بشكل عاجل وبحسن نية، وننوه بإعلان المكون العسكري الواضح بالابتعاد عن العملية السياسية والانخراط بشكل بناء في الحوار القائم.

تقديم المصلحة الوطنية على الغايات السياسية المحدودة

ننادي الأطراف في السودان بتقديم المصلحة الوطنية على الغايات السياسية المحدودة، كما ندعم بشكل كامل الآلية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان/اليونيتامس، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية/الإيقاد) في تسهيل هذه المفاوضات، وندعو جميع الأطراف بالقيام بالمثل.

دول الرباعية والترويكا تدعم هذه العملية التي يقودها السودان، وتندد بالمفسدين الذين يهدفون لتضييق الأفق السياسي وتقويض استقرار السودان والانتقال الديمقراطي.

هذا الجهد المنسق لإنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق بشكل عاجل، لبناء حكومة بقيادة مدنية، هو جهد هام لمعالجة التحديات الطارئة السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي يواجهها السودان ولاستئناف المساعدات الدولية التنموية وتعزيز التعاون بين حكومة جمهورية السودان والشركاء الدوليين.

نعمل مع الشركاء لتنسيق الدعم الاقتصادي الهام لحكومة ديمقراطية بقيادة مدنية للمساعدة في معالجة التحديات التي يواجهها الشعب السوداني.