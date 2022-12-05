شاهد.. جريان سيول طريق الدرب بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير

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شهد طريق الدرب بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير جريان السيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم مع رياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة الناتجة عن كميات الأمطار التي هطلت على طريق الدرب بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير.

«الدفاع المدني» يُحذر من حالة مطرية

في الوقت نفسه، أكد المركز الوطني للأرصاد بدء الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة، منذ أمس وتستمر – بمشيئة الله – حتى الخميس المقبل، مطالبة بضرورة إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة السابعة بإمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد اليوم على عدد من مناطق المملكة.

الحالة المطرية المتوقعة على 7 مناطق

وأوضح أن الحالة المطرية المتوقعة تكون -بمشيئة الله- على أجزاء من الشرقية خاصة شمالها وعلى القصيم وحائل وأجزاء من الباحة وعسير والإمارات والزلفي وشمالي الوشم وسدير، مع تشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من جنوب منطقة مكة المكرمة.

موجة برد قوية خلال أيام

وأضاف أنه من المتوقع من نهاية هذا الأسبوع ومعظم الأسبوع القادم موجة برد متوسطة القوة على معظم أنحاء المملكة، وفيه تقارب بين الصغرى والعظمى حيث تكون الأجواء باردة في الليل والنهار، مطالبًا الجميع بأن يجهزوا ملابس الشتاء.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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