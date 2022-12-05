قفزة جديدة في أسعار النفط .. «برنت» يسجل 88 دولارًا للبرميل

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قفزت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم، بشكل ملموس، على الرغم من سلبية البيانات الصادرة اليوم في الصين، حيث استطاعت عقود النفط الاستفادة بالعديد من الأحداث على الساحة الدولية.

خام برنت يقترب من 88 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بواقع 2.68% لتسجل 87.86 دولار للبرميل، كما ارتفعت كذلك أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.70% لتصل إلى 82.11 دولار للبرميل.

وشهد النفط بعض العثرات خلال تعاملات الجلسة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في طلبات المصانع بالصين خلال نوفمبر، وكذلك انكماش مؤشر مديري المشتريات الخدمي بالصين، مما أثر سلبًا على أسعار عقود الخام، ولكنه لم يكن كافيًا للتسبب بخسائر.

وأعلنت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بجانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا مساء الجمعة عن آلية تسعير النفط الروسي بحد أقصى يصل إلى 60 دولارًا للبرميل، على أن يتم البدء بتطبيق القرار اليوم، الأمر الذي أعلنت روسيا رفضها للخضوع له.

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