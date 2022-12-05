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بـ 70 شركة.. «تنمية الصادرات» تشارك في معرض «الخمسة الكبار» بدبي

بـ 70 شركة.. «تنمية الصادرات» تشارك في معرض «الخمسة الكبار» بدبي

بـ 70 شركة.. «تنمية الصادرات» تشارك في معرض «الخمسة الكبار» بدبي
٠٤:٥١:٤١ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت هيئة تنمية الصادرات أنها تشارك كراعٍ بلاتيني، تحت هوية صنع في المملكة، وبجناحٍ يضم أكثر من 70 شركة مختصة في قطاع البناء والتشييد، في معرض «الخمسة الكبار» العالمي في نسخته الـ 43 المقام في أمارة دبي بالإمارات، والذي بدأ اليوم 5 ديسمبر ويتسمر حتى يوم  8 من الشهر الجاري.

أكبر المعارض المختصة في مواد البناء والتشييد

وأوضحت أن المعرض يُعد من أكبر المعارض المختصة في مواد البناء والتشييد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد أقوى أسواق قطاع البناء والإنشاءات ومواد البناء والبنية التحية، إذ يجمع سنوياً المهتمون والمستثمرون في قطاع مواد البناء بالشرق الأوسط.

مشاركة 2000 عارض من 60 دولة

وأضافت أن المعرض يشارك في نسخته هذا العام أكثر من 2000 عارض من 60 دولة، إضافة إلى عدد كبير من أصحاب القرار والمبتكرين والمفكرين، لعرض أحدث المنتجات والاتجاهات في قطاع التشييد والبناء.

تنمية الصادرات تشارك للمرة التاسعة على التوالي

وأكدت أنها تشارك في هذا المعرض الدولي، للمرة التاسعة على التوالي، بجناح هو الأكبر من حيث عدد الشركات السعودية الممثلة لقطاع البناء والتشييد، حيث يعد قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات ذات الأولوية التصديرية، إذ بلغت صادرات المملكة العربية السعودية من القطاع ما قيمته 21,8 مليار ريال سعودي خلال عام 2021م.

تمكين ودعم المصنّعين والمصدّرين في شتى القطاعات

وأشارت إلى أن مشاركتها تأتي  في إطار الجهود التي تبذلها في سبيل تمكين ودعم المصنّعين والمصدّرين في شتى القطاعات، وضمن أدوارها الرئيسية في تعزيز العلامة التجارية لصادرات المملكة غير النفطية وتعزيز مكانتها في الأسواق الدولية؛ عبر الترويج للمنتجات الوطنية وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية، وذلك تماشياً مع خطط تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل التي تنتهجها المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التشييد والبناء دبي قطاع البناء معرض الخمسة الكبار هيئة تنمية الصادرات

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