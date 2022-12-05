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عاجل.. «الخارجية»: المملكة تهنئ أطراف المرحلة الانتقالية في السودان بالتوافق والتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري
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عاجل.. «الخارجية»: المملكة تهنئ أطراف المرحلة الانتقالية في السودان بالتوافق والتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري

عاجل.. «الخارجية»: المملكة تهنئ أطراف المرحلة الانتقالية في السودان بالتوافق والتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري

عاجل.. «الخارجية»: المملكة تهنئ أطراف المرحلة الانتقالية في السودان بالتوافق والتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري
٠٤:١٧:١٩ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن تهنئة المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري، مرحبة بهذه الخطوة التي ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وأكدت الوزارة ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان، مجددة دعم المملكة للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار والمباحثات بين أطراف المرحلة الانتقالية.

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الكلمات الدلالية:
أطراف المرحلة الانتقالية الأمن الاستقرار الحوار السلام السودان وثيقة الاتفاق الإطاري

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