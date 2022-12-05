أوكرانيا تطالب جميع مواطنيها بمختلف المناطق الاحتماء في الملاجئ

تواصل – وكالات:

طالبت السلطات الأوكرانية، اليوم، من جميع المواطنين الاحتماء في الملاجئ بعد إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

وأكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، أن صفارات الإنذار دوت في معظم المناطق الأوكرانية، وأن القوات الروسية أطلقت موجة صواريخ كروز على أوكرانيا، مستهدفة إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية.

انفجارات في منطقة كييف ومناطق أخرى

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية في بيان لها، أن القصف الصاروخي الروسي دمر عدة منازل في زابوروجيا، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في منطقة كييف ومناطق أخرى تزامنا مع غارات روسية.

مقتل شخصين في القصف الروسي على زابوريجيا

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أوكراني تأكيده مقتل شخصين في القصف الروسي على زابوريجيا، مؤكدًا أن القصف الروسي يتسبب بانقطاع الكهرباء في منطقة سومي شمالي أوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف: إن الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 3 صواريخ روسية على الأقل.

القضاء على أكثر من 125 جنديًا أوكرانيًا

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من القضاء على أكثر من 125 جنديًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة في لوجانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.

وأضافت أن القوات المسلحة الروسية دمرت موقعًا لمجموعة تكتيكية أوكرانية في منطقة تاباييفكا في مقاطعة خاركوف، كما تم القضاء على 65 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتي مشاة قتالية وشاحنتين، مشيرة إلى أن خسائر الأوكرانيين بلغت 60 فردًا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير ثلاث عربات مشاة قتالية ومركبة مصفحة وأربع شاحنات صغيرة.

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