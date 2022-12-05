كل ما تود معرفته عن مبادرة تحفيز المصانع الواعدة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن أهم أهداف مبادرة تحفيز المصانع الواعدة، وهي إحدى المبادرات الفرعية لمبادرة تحفيز الصناعة المحلية.

وقالت الوزارة إن المبادرة تتضمن مسار القروض الميسرة باستحداث أدوات استثمارية وتمويلية مبتكرة لتشجيع الدخول في القطاع الصناعي وسد الفجوة التمويلية المطلوبة في القطاع.

وعن المزايا المقدمة:

القروض الميسرة (بدون طلب ضمانات شخصية أو رهن ممتلكات المستثمر).

تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة لرائد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبالنسبة للفئة المستهدفة فهي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضًا رواد الأعمال

طريقة التقديم

يتم التقديم عبر منصة القرض الإلكتروني المقدم من الصندوق الصناعي، بشرط الانضمام واجتياز برنامج حاضنات الأعمال الصناعية.

وفي وقت سابق، أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، المبادرة التطوعية لجهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن هذه المبادرة، تأتي بالتعاون مع شركاء برنامج “صُنع في السعودية” بحضور قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية مبادرة رمضانية لمنسوبي جهات المنظومة تحت شعار “نجود بخيرنا” لتجهيز ما يقارب من 5000 سلة رمضانية، وإفطار صائم من منتجات المصانع الوطنية المسجلة في برنامج “صنع في السعودية”.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية المملكة 2030 والعمل بأحد أهم أهدافه الاستراتيجية التي تُعنى بتشجيع العمل التطوعي، والوصول لمليون متطوع في عام 2030م.

كذلك تستهدف المبادرة، دفع مسيرة الإنجازات الوطنية سعيًا لاقتصادٍ مزدهر ومجتمعٍ حيوي ووطنٍ طموح.

اقرأ أيضًا:

لتعزيز ثقافة العمل التطوعي.. وزارة الصناعة تطلق مبادرة «نجود بخيرنا»