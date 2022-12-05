الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على مقيم لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة ضمد
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القبض على مقيم لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة ضمد

القبض على مقيم لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة ضمد

القبض على مقيم لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة ضمد
٠٤:٠٩:٢٠ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة ضمد في منطقة جازان، على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبة يقودها (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

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عقوبة من يسهِّل دخول المخالفين لنظام أمن الحدود

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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