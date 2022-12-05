«الأمن السيبراني» تطلق برنامجًا لتأهيل المعلمين والمعلمات

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بالشراكة مع وزارة التعليم، أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إطلاق برنامج تدريبي مختص لتأهيل معلمين ومعلمات في مجال الأمن السيبراني وحماية الطفل على الإنترنت، ضمن برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني.

تطوير المهارات وتنمية المعرفة في مجالات الأمن السيبراني

وأوضحت أن البرنامج يأتي امتداداً لجهودها في تطوير المهارات وتنمية المعرفة في مجالات الأمن السيبراني، وتعزيز إسهام قطاع الأمن السيبراني في النمو الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.

* أهم أهداف البرنامج التدريبي:

وأضافت أن هذا يأتي في إطار أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تأهيل سفراء للأمن السيبراني في المملكة وتزويدهم بالمهارات والمعرفة وتطوير مهاراتهم في المجال، لإيصال مفاهيم وأساسيات الأمن السيبراني إلى فئات أكبر بالمجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى:

1 – تنمية المعرفة بالمجال لدى فئات المجتمع.

2 – تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

3 – إكساب المعلمين والمعلمات مهارات الأمن السيبراني.

* مسارات البرنامج:

وأكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن البرنامج التدريبي يشتمل على:

1 – مبادئ في الأمن السيبراني.

2 – مقدمة في أمن الشبكات.

3 – حماية الطفل على الإنترنت.

وبينت أن البرنامج يسهم في توطين التدريب ونقل الخبرات لدى الكوادر التعليمية في إدارات التعليم بالمملكة، ويهيئ المعلمين والمعلمات المشاركين فيه لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادات احترافية عالمية في مجال الأمن السيبراني.

مشاركة مجموعة ماهرة من المدربين

ومن المقرر أن ينضم للبرنامج مجموعة من المدربين والمدربات المشاركين في تدريب الفئات المستهدفة بمسابقة «مدرستي تبرمج» في مرحلتها الثانية، إحدى مبادرات وزارة التعليم الهادفة إلى تنمية ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تنمية المهارات لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة من التعليم الحكومي والأهلي والعالمي.

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