رغم النتائج المخيبة.. علاج مبتكر لضعف السمع قد يُطرح قريبًا

تواصل – فريق التحرير:

على الرغم من النكسة في عملية الاختبار، إلا أن النهج المبتكر لعلاج ضعف السمع أقرب إلى طرحه في السوق، وفقًا للباحثين.

ويحقن العقار الذي يُعرف باسم (FX-322)، وهو عبارة عن جل، بكميات مجهرية في الأذن الداخلية. ويعمل عن طريق تحفيز الخلايا الجذعية الكامنة داخل الأذن على النمو لتصبح خلايا سمعية صحية جديدة قادرة على نقل الأصوات إلى الدماغ.

ويمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أن يتلقوا حقنة واحدة أو أكثر، اعتمادًا على شدة أعراضهم.

وفي التجارب السريرية المبكرة، أظهر العقار تحسنًا كبيرًا في إدراك الكلام لدى العديد ممن يعانون من ضعف السمع الناجم عن الضوضاء بعد حقنة واحدة في الأذن الداخلية – مع بعض الفوائد التي استمرت لمدة عامين، وفقًا لمطوري العقار في ليكسينجتون بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

اقرأ أيضًا:

دراسة تحذر: ربع الشباب حول العالم معرضون لفقدان السمع لهذا السبب

تحفيز نمو خلايا الشعر في القوقعة

وقالت الشركة المطورة للعقار، إنه يهدف إلى تحفيز نمو خلايا الشعر في القوقعة التي تمكن من السمع بعد موت تلك الخلايا.

وفي حين بدا أن التجارب الأولية تنجح في ذلك، فإن المشاركين في تجارب الفعالية في المرحلة الثانية الذين يعانون من ضعف سمع الأذن الداخلي الخفيف إلى المعتدل الحاد الناجم عن التعرض للضوضاء، وتقدم العمر وعوامل أخرى – الذين تلقوا أربع حقن أسبوعية – لم يشعروا بتحسن في بعض التدابير، بحسب الشركة المطورة.

وقالت إنه على الرغم من أن المشاركين في الدراسة لاحظوا تحسنًا كما تم قياسه من خلال درجات التعرف على الكلمات، يبدو أن الحقن الأسبوعي المتكرر يقلل الفوائد مقارنة بحقنة واحدة.

وألقت الشركة باللوم على تصميم الدراسة وليس الدواء في النتائج المخيبة للآمال، كما قال كيفن فرانك، نائب الرئيس الأول للتسويق الاستراتيجي وتخطيط المنتجات الجديدة لوكالة “يو بي آي”.

وأضاف فرانك، أخصائي السمع: “لم يكن هناك أبدًا دواء لعلاج ضعف السمع، ولم يتم اختبار هذه الإجراءات مطلقًا في تجربة مضبوطة بالدواء الوهمي، لأنه لا يمكنك إجراء دراسة مضبوطة بالدواء الوهمي باستخدام أجهزة السمع – يمكنك إما الحصول على الجهاز، في كل مرة أجرينا فيها (دراسة)، نفتح آفاقًا جديدة، لذلك، بالطبع، ستكون هناك نكسات”.

وأوضح: “لن ندع مشكلة واحدة تتعلق بتصميم الدراسة تلغي الوعد بعقار يتمتع بإمكانيات كبيرة لمساعدة الكثير من الناس”.

اقرأ أيضًا:

أهم الأعراض المبكرة التي تنذر بفقدان السمع

المرحلة الثانية من التجارب

والآن، يخضع العلاج لتجارب المرحلة الثانية على الأفراد الذين يعانون من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء وأشكال أخرى من الصمم المفاجئ، مع توقع النتائج في الربع الأول من العام المقبل، وفقًا لبيان صحفي.

وإذا وجدت الدراسات أن الدواء يوفر بعض الفوائد للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع، فستكون الخطوة التالية هي بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للفعالية، مع المزيد من المشاركين.

وإذا أظهرت هذه التجارب نتائج إيجابية، فسيكون الأمر متروكًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتقرر ما إذا كانت مقنعة بما يكفي للموافقة على تسويق الدواء.

وسيكون العلاج الجديد لفقدان السمع بمثابة خبر جيد للملايين، إذ تشير الأبحاث إلى أن خطر الإصابة بفقدان السمع يزداد مع تقدم العمر، حيث يعاني ما يصل إلى 25 في المائة من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عامًا و 50 في المائة ممن تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر يعانون من ضعف السمع المعوق.

ويقول المعهد الوطني إن فقدان السمع الحسي العصبي ناتج عن الأضرار التي لحقت بهياكل خلايا الشعر والبنى الأخرى في الأذن الداخلية أو العصب السمعي الناجم عن التعرض للضوضاء أو العوامل الوراثية أو عملية الشيخوخة الطبيعية.

وتشير التقديرات إلى أن هذا يمثل أكثر من 90 في المائة من حالات ضعف السمع لدى البالغين.

فقدان السمع المفاجئ مجهول السبب

وركزت التجارب الأولية لعقار (FX-322) على المشاركين الذين يعانون من فقدان السمع المفاجئ مجهول السبب، أو فقدان السمع الذي يحدث فجأة ، دون سبب واضح، وفقدان السمع الناجم عن الضوضاء، وفقًا لشركة “فريكونسي زيرابيوتيكس”.

ومع ذلك، بالنسبة لتجارب المرحلة الثانية التي لم يعمل فيها الدواء جيدًا، طلبت إدارة الغذاء والدواء من الشركة تضمين مشاركين يعانون من ضعف السمع المرتبط بالعمر وليس لديهم تاريخ من التعرض للضوضاء، على حد قول فرانك.

وقال إن هذا يرجع لأن هذا النوع من فقدان السمع شائع جدًا. وأضاف أن الشركة ضمت أيضًا مشاركين يعانون من ضعف شديد في السمع بسبب التعرض للضوضاء.