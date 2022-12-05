«رافد» تواصل تقديم خدماتها في النقل المدرسي لأكثر من 15 ألف مدرسة

تواصل – واس:

أعلن أسطول النقل المدرسي أنه استأنف تقديم خدماته مع مطلع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1444هـ لأكثر من 15 ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة.

تقديم خدمات لـ 872 ألف طالب

وأطلقت شركة تطوير لخدمات النقل «رافد» – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي- أسطول حافلاتها لتقديم خدمة النقل المدرسي لما يفوق 872 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام و21 ألف من الطلبة ذوي الإعاقة، حيث يتم نقلهم عبر أكثر من 20 ألف حافلة ومركبة.

توصيل الخدمة عبر 200 مشرف ومراقب ميداني

وأكدت الشركة جاهزيتها في استمرارية تقديم الخدمة للفصل الدراسي الثاني، بعد استكمال عمل الجولات الميدانية لفحص الأسطول المنفذ للخدمة عبر 200 مشرف ومراقب ميداني يتأكدون من توافر وسائل الأمن والسلامة كافة وفعالية المستشعرات المتصلة بنظام AVL في غرفة التحكم المركزية.

عقد أكثر من 70 اجتماعًا مع المتعهدين

وأوضحت أنها عقدت أكثر من 70 اجتماعًا مع المتعهدين في جميع مناطق المملكة للتأكد من تشغيل الخدمة بجودة عالية لضمان تجربة نقل آمنة ومريحة.

صيانة أكثر من 6 آلاف حافلة ومركبة

وأضافت أنها عملت على استكمال صيانة أكثر من 6 آلاف حافلة ومركبة بعد رصد عدد من الملاحظات عليها، إضافة إلى جاهزية 153 ورشة متنقلة حول المملكة يديرها 457 فنيًا للقيام بأعمال الصيانة الطارئة للأسطول، ومواصلة تدريب أكثر من 6,600 سائق على المادة التدريبية التأسيسية، و5 آلاف سائق على برنامج التقييم النفسي والسلوكي للسائقين.

وأشارت إلى أنها خصصت قنوات اتصال متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل مع ملاحظاتهم، من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز رعاية العملاء على الرقم المجاني «8001231000»، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (Rafedsaudi)، و الموقع الإلكتروني.

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