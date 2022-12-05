«الصحة»: 8 نصائح لسلامتك أثناء هطول الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة “إنفوجرافًا” لتوعية المواطنين أثناء هطول الأمطار، حيث تضمن 8 نصائح للوقاية من نزلات البرد وتجنب الإصابة بالأمراض.

وأوضحت الصحة أنه للوقاية من نزلات البرد فإنه يجب اتباع النصائح الثلاثة التالية:

1- ابق في المنزل حين يشتد المطر.

2- لا تطل الجلوس تحت المطر مباشرة.

3 – ارتد معطفًا أو احمل مظلة لتجنب البلل.

كما نشرت الوزارة 5 خطوات حتى لا تصاب بعدوى من نواقل الأمراض

1- تجنب أماكن تجمع الأمطار.

2- ارتد الملابس ذات الأكمام الطويلة.

3- قم بتغطية الساقين.

4- استخدم الكريمات الطاردة للحشرات عند اللزوم.

5 – استخدم الشبك لتضييق فتحات الأبواب والنوافذ من دخول الحشرات.

في وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة أن العدوى الفيروسية هي السبب في الإصابة بنزلات البرد الشائعة خلال هذه الأوقات.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها على تويتر، إلى أن أعراض الإصابة بنزلات البرد هي:

سيلان الأنف.

التهاب الحلق.

السعال.

العطاس المتكرر.

الصداع.

الإرهاق.

وأكدت الوزارة، أن الشخص يمكن أن يُصاب بنزلة البرد في أي وقت من فصول السنة، وأن الأعراض قد تمتد من 7- 10 أيام.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: 4 أهداف لتطبيق نموذج التميز في الخدمة بمركز 937

“الصحة”: 6 أعراض لنزلات البرد.. تعرف على أسبابها والوقاية منها