«الصحة»: 8 نصائح لسلامتك أثناء هطول الأمطار
تواصل – فريق التحرير:
نشرت وزارة الصحة “إنفوجرافًا” لتوعية المواطنين أثناء هطول الأمطار، حيث تضمن 8 نصائح للوقاية من نزلات البرد وتجنب الإصابة بالأمراض.
وأوضحت الصحة أنه للوقاية من نزلات البرد فإنه يجب اتباع النصائح الثلاثة التالية:
1- ابق في المنزل حين يشتد المطر.
2- لا تطل الجلوس تحت المطر مباشرة.
3 – ارتد معطفًا أو احمل مظلة لتجنب البلل.
كما نشرت الوزارة 5 خطوات حتى لا تصاب بعدوى من نواقل الأمراض
1- تجنب أماكن تجمع الأمطار.
2- ارتد الملابس ذات الأكمام الطويلة.
3- قم بتغطية الساقين.
4- استخدم الكريمات الطاردة للحشرات عند اللزوم.
5 – استخدم الشبك لتضييق فتحات الأبواب والنوافذ من دخول الحشرات.
في وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة أن العدوى الفيروسية هي السبب في الإصابة بنزلات البرد الشائعة خلال هذه الأوقات.
- سيلان الأنف.
- التهاب الحلق.
- السعال.
- العطاس المتكرر.
- الصداع.
- الإرهاق.
وأكدت الوزارة، أن الشخص يمكن أن يُصاب بنزلة البرد في أي وقت من فصول السنة، وأن الأعراض قد تمتد من 7- 10 أيام.
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