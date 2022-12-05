تدشين سفينة «جلالة الملك حائل» في إسبانيا

تواصل – وكالات:

دشّنت القوات البحرية الملكية في إسبانيا، اليوم، سفينة “جلالة الملك حائل” من طراز “كورفيت – أفانتي 2200”.

وهذه هي السفينة الثالثة بعد تدشين سفينتي “جلالة الملك الجبيل” و”جلالة الملك الدرعية”، ضمن “مشروع السروات” المتضمن 5 سفن قتالية.

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السفينة تدخل الخدمة رسميًا في القوات البحرية

ورفع قائد القوات البحرية الملكية الفريق الركن فهد الغفيلي، في مدينة سان فرناندو الإسبانية، عَلَم المملكة على السفينة، إيذانًا بدخولها الخدمة رسميًا في القوات البحرية، وذلك بحضور مسؤولين سعوديين وإسبان.

وأشار إلى أن “سفينة جلالة الملك حائل” هي إحدى سفن “مشروع السروات” الذي يشتمل على تصنيع وبناء خمس قطع بحرية بقدرات نوعية للتعامل مع مختلف المهام القتالية بقدرة وكفاءة عالية.

ولفت إلى أن هذه السفن ستسهم في رفع مستوى الجاهزية للبحرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة.

وأشاد قائد القوات البحرية الملكية بالدعم اللامحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بشكل عام والقوات البحرية بشكل خاص من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع -حفظهما الله-.

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مشـروع السروات

ويأتي “مشـروع السـروات” نتـاج شـراكة بـين الشـركة السعودية للصـناعات العسـكرية “SAMI” وشـركة “نافانتيا” الإسبانية؛ لبناء سفن قتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية، تحقيقًا وتفعيلًا لرؤية المملكة لتوطين ما نسبته 50% من الصناعات العسكرية بحلـول عـام 2030.

وتتميز سفن المشروع بأحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وتعد الأحدث من طرازها في العالم، حيث ستزود بأول نظام سعودي لإدارة القتال البحري تحت اسم “حزم” الذي سيسهم في توطين الصناعات العسكرية عبر نقل التقنية ورعاية المواهب الوطنية من خلال برامج التدريب على رأس العمل.

ويتضمن “مشروع السروات”، مراحل إعداد طويلة، أبرزها تدريب طواقم السفن تدريبًا أكاديميًا وفنيًا عاليًا، بالإضافة إلى التطبيق العملي على محاكيات تدريبية متطورة، والتدريب العملياتي بالبحر، كما يتضمن المشروع الخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل، وتوريد معامل الاختبار الأرضي، ومعدات وأنظمة للقاعدة البحرية لصيانة السفن واستمرارية تأهيل طواقمها.

يُذكر أن “سفينة جلالة الملك الدرعية”، ثاني سفن مشروع السروات، التي دُشّنت في يوليو الماضي، ستصل إلى المملكة مطلع العام القادم 2023، بعد إكمال البرنامج التدريبي في إسبانيا، كما سيتم دمج الأنظمة القتالية، وتدشين السفينتين الرابعة والخامسة “سفينة جلالة الملك جازان” و”سفينة جلالة الملك عنيزة” بالمملكة في 2023، بإشراف مهندسين سعوديين تلقّوا تدريباتهم في مملكة إسبانيا.