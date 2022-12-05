الحرس الثوري الإيراني يهدد المحتجين: لن نرحمكم

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري هدد المحتجين في رسالة وجهها إليهم اليوم بأنه لن «يرحمهم».

وأفات وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني، بإغلاق مطعم ومتجر مجوهرات أسطورة كرة القدم الإيرانية، علي دائي، بسبب مشاركته في الإضرابات العامة.

إضراب طلاب جامعة خواجه نصير

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد بدأ طلاب جامعة خواجه نصير في العاصمة طهران إضرابًا لمدة 3 أيام تضامنًا مع الاحتجاجات التي تجتاح مختلف المدن الإيرانية.

دعوات طلابية لمقاطعة الفصول الدراسية

في الوقت نفسه، أعلن طلاب جامعة أصفهان للعلوم الطبية، في معرض دعوتهم إلى إضرابات عامة، أنه احتجاجًا على الأجواء الخانقة التي تسود الجامعة، أنهم لن يشاركوا في الفصول سواء كانت عملية أو نظرية.

فيما أعلن مجلس تنظيم مظاهرات عمال شركات النفط في إيران دعمه للإضرابات العامة ويؤكد على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وكذلك إلغاء أحكام “الحرابة” بحق المتظاهرين.

اختطاف 20 متظاهرًا

وكشفت منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 20 من سكان بعض المناطق قد اختطفوا من قبل الأمن الإيراني خلال اليوم الماضي.

وتعرضت مدينة مورموري في محافظة إيلام لهجوم وحصار من قبل قوات الأمن بعد احتجاجات شعبية واسعة أضرمت النيران في جزء من المباني الحكومية.

إضرابات عامة في معظم المحافظات

يأتي هذا وسط انطلاق المظاهرات، ودخول مدن أراك وطهران وبجنورد وبوكان وسقز، وكامياران، وإسلام آباد غرب، وباوه، تلبية لدعوات الإضراب في عموم أنحاء إيران.

كما نظم آخرون إضرابًا كبيرًا في أسواق مدن تبريز، وسنندج وجوانرود بإيران، تلبية لدعوة الإضراب والاحتجاج في الأيام 5و 6 و7 من شهر ديسمبر الجاري.

وكانت المدن التي شهدت إضرابات كبيرة تلبية لدعوات الإضراب في إيران، هي:

1 – أرومية.

2 – کرمان.

3 – بندر أنزلي.

4 – أصفهان.

5 – إيلام.

6 – مريوان.

7 – دهكلان.

8 – ديواندره.

9 – لاله زار طهران.

10 – صادقية طهران.

11 – شيراز.

12 – كازرون.

من ناحيتها كشفت رئيسة جهاز المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل هينز، أنه سيكون للإضرابات في إيران عواقب أكثر تدريجيًا على نظام طهران، وقد تؤدي هذه الإضرابات إلى مزيد من الاضطرابات بسبب ارتفاع التضخم وانعدام الأمن الاقتصادي.

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