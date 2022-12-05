فوائد مذهلة عند تناول 60 حبة عنب يوميًا

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فضلاً عن مذاقه المحبب للجميع، يشتهر العنب بفوائده الغذائية المتنوعة، فهو يعمل كمضاد للالتهابات؛ لاحتوائه على مادة مضادة للالتهابات تمسى ريسفيراترول، التي تجعله يعمل كواقٍ من الأمراض المعدية ومن الالتهابات المختلفة وبالأخص التهابات المفاصل.

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العنب يساعد في التخفيف من التشنجات

كما يساعد العنب في التخفيف من التشنجات لاحتوائه على نسبة عالية من المغنيسيوم.

لكن الجديد هو ما توصلت إليه دراسة أظهرت أن تناول 60 حبة عنب في اليوم يمكن أن يساعد في منع الإصابة بحروق الشمس.

إذ أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا الفاكهة يوميًا لمدة أسبوعين يحظون بحماية أفضل من تلف الجلد الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

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البوليفينول يوفر الحماية للبشرة

ويعتقد أن المكونات الطبيعية الموجودة في العنب، والتي تسمى البوليفينول، هي المسؤولة عن توفير الحماية للبشر.

واستندت النتائج إلى دراسة قام بها علماء أمريكيون على 29 مشاركًا حصلوا على مسحوق العنب. فقد أظهرت النتائج أن حوالي ثلث المجموعة يتمتعون ببعض المقاومة للأشعة فوق البنفسجية بعد تناول المسحوق.

وقالت الدراسة التي نشرت في دورية “انتي اوكسودنت”، إن 10 في المئة ما زالوا يعانون من المقاومة بعد أربعة أسابيع من توقفهم عن تناوله.

يذكر أن معظم حالات سرطان الجلد ترتبط بالأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس، وحوالي 90 في المئة من شيخوخة الجلد ناتجة عن الشمس.