احذر: الإجهاد الشديد قد يؤدي إلى انكسار القلب

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حذر طبيب قلب روسي من خطر التعرض للإجهاد الشديد مما قد يؤدي إلى الإصابة بأزمة قلبية عواقبها وخيمة.

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متلازمة القلب المكسور

وردًا على الأسئلة التي تنشر على شبكة الإنترنت، حول ما إذا كان القلب لا يتحمل الحزن، قال الدكتور أيدار شارافييف لصحيفة “إزفيستيا”: “هذه حقيقة؛ لأنه على خلفية صدمة قوية أو إجهاد شديد، يمكن أن تنشأ متلازمة “القلب المكسور” أو اعتلال تاكوتسوبو القلبي. فيحصل في الجزء العلوي للقلب توسع، يؤدي إلى ظهور موقع لا يتقلص، أي يتغير شكل القلب المعتاد، حيث يتوسع في الجزء العلوي وينكمش في قاعدته، مثل عنق الزجاجة”.

وأوضح أن الأعراض التي تظهر في هذه الحالة تتشابه مع أعراض احتشاء عضلة القلب، حيث يشعر الشخص بالألم نفسه.

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أسباب متلازمة القلب المكسور

لكنه أكد أن أسباب متلازمة “القلب المكسور” غير معروفة إلى الآن. وهناك نظريات رئيسة بشأنها. النظرية الأولى تفيد بأنه على خلفية الإجهاد الشديد يحدث تشنج واضح في شرايين القلب، والنظرية الثانية تفيد بأن سببها اضطراب وظائف الأوعية الدموية الدقيقة للقلب.

واستدرك أخصائي أمراض القلب، قائلاً: “يمكن أن تسبب متلازمة “القلب المكسور” الوفاة. ولكن في حالات كثيرة يعود القلب إلى حالته الطبيعية. وبالمناسبة، متلازمة “القلب المكسور” تحدث في الشتاء أكثر منها في أي وقت آخر”.