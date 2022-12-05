الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«المركزي» يطرح مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات وخدمات المؤسسات المالية
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«المركزي» يطرح مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات وخدمات المؤسسات المالية

«المركزي» يطرح مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات وخدمات المؤسسات المالية

«المركزي» يطرح مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات وخدمات المؤسسات المالية
٠١:٣٠:٠٤ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن البنك المركزي اليوم، عن طرح مشروع «مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية» لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين – تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة – إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

رفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية

وأوضح أن إصدار هذه الضوابط؛ يأتي انطلاقًا من حرص البنك المركزي على رفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية، وحماية العملاء من التضليل، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

وضع الإطار التنظيمي للإعلان عن المنتجات

وأضاف أن هذه الضوابط تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي الذي يجب على المؤسسات المالية الالتزام به عند الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية.

مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات

وأكد أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية » خلال 15 يومًا، علمًا أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط.

وأشار إلى أنه يمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر هذا الرابط.

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الكلمات الدلالية:
البنك المركزي المؤسسات المالية مسودة ضوابط الإعلان منصة استطلاع

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