تعرف على أماكن المصليات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

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كشفت وكالة شؤون المسجد النبوي عن المصليات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالحرم المدني.

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10 مصليات لذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

وخصصت الوكالة 10 مصليات في أنحاء المسجد كافة لذوي الإعاقة بالمسجد النبوي على النحو التالي:

مصلى باب 5

مصلى باب 8

مصلى باب 10

مصلى باب 17

مصلى باب 19

مصلى باب 21

مصلى باب 31

مصلى باب 34

مصلى باب 37

مصلى باب المجيدي.

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الخدمات المخصصة لذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

وتعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على توفير الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من المُصلين والزوّار للدخول والخروج من المسجد النبوي وإليه، وتسخير جميع الجهود لخدمتهم.

وفي هذا السياق، قامت بتوفير (1000) كرسي متحرّك، و(10 آلاف) كرسي ثابت يوميًا لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك حرصًا على توفير أرقى الخدمات لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

كما تُعنى إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بتجهيز المصليات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المسجد النبوي والساحات الخارجية، والتأكد من توافر الخدمات فيها للتسهيل عليهم وتعزيز الخدمات لهم.

كما هيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، غرفة خاصة للصم والبكم في سطح المسجد النبوي تتسع لـ 100 شخص، ووفرت ورشًا متنقلة لخدمة العربات في الساحة، ومواقف خاصة في مبنى الوكالة.

وتعمل الإدارة كذلك على صيانة عربات ذوي الإعاقة عن طريق السيارة المتنقلة، وتسهيل وصول كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لزيارة الروضة، وتفعيل شراكات مع الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة وعمل مبادرات وزيارات للجمعيات المعنية لذوي الإعاقة وإنشاء مواقف مخصصة لهم بمبنى الوكالة، المُجاور لساحات المسجد النبوي.