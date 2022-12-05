المملكة تدين الهجوم الإجرامي الذي وقع في إقليم روتشورو شرق الكونغو

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجوم الإجرامي الذي وقع بإقليم روتشورو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

المملكة ترفض كافة أشكال العنف والإرهاب

وعبرت الوزارة عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.

وأكدت وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب الكونغو في هذا المصاب الجلل، كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع أمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل.

وقبل أيام، قتل 13 شخصًا على الأقل ،بينهم ثلاثة عسكريين في هجوم شنه إرهابيون في إقليم كيفو شرق الكونغو الديمقراطية.

وقام مسلحون يعتقد أنهم أعضاء في تحالف القوى الديمقراطية، هاجموا الليلة الماضية قرية بو مانياما في منطقة بيني ،ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً على الأقل بينهم ثلاثة جنود، وإصابة أخرين بجروح.