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وزير الصناعة: 3 أهداف لإنشاء شركة الصندوق الصناعي للاستثمار
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وزير الصناعة: 3 أهداف لإنشاء شركة الصندوق الصناعي للاستثمار

وزير الصناعة: 3 أهداف لإنشاء شركة الصندوق الصناعي للاستثمار

وزير الصناعة: 3 أهداف لإنشاء شركة الصندوق الصناعي للاستثمار
٠١:٢٦:٢٢ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس “شركة الصندوق الصناعي للاستثمار”، التي ستشارك القطاع الخاص في استثمار الفرص الواعدة المُتاحة في القطاعات الإستراتيجية والنوعية.

وتسهم الشركة في تحقيق الأهداف التالية:

1- تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين في التوسع في مجالات القطاعات المستهدفة

2- رفع إسهام القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية

3- تنمية اقتصاد المملكة من خلال الإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمار في المشاريع الواعدة.

كما أطلق الوزير – في حفل الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص – مبادرة تحفيز الصناعة المحلية لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية.

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