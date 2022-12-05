اليوم.. كوريا الشمالية تطلق 130 قذيفة مدفعية تجاه الحدود مع جارتها الجنوبية

تواصل – وكالات:

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت 130 قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين.

وحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، فإن كوريا الشمالية أطلقت 130 قذيفة مدفعية قبالة السواحل الشرقية والغربية.

إطلاق 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية

وأكد الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت في وقت سابق ما لا يقل عن 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي.

وحسب «سبوتنيك»، فقد طالبت السلطات الكورية الجنوبية، جارتها الشمالية بوقف إطلاق النار على الفور نحو المنطقة العازلة في الحدود، وذلك بعد إطلاق 17 صاروخًا باليستيًا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر.

فيما أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أنه للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، سقط صاروخ باليستي من كوريا الشمالية بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

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رئيس كوريا الشمالية يُهدد باستخدام الأسلحة النووية.. في هذه الحالة

يأتي هذا بعد تصريحات رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، والتي أكد فيها أنه إذا استمر «تهديد الأعداء» فإننا سنلجأ للأسلحة النووية، مؤكدًا الولايات المتحدة والقوات المعادية تدفع بلاده إلى تسريع قوتنا النووية.

وأضاف أن التحركات العسكرية ضد كوريا الشمالية ستؤدي إلى الدمار الذاتي لمن يقوم بها، مشيرًا إلى أن قواته النووية قادرة على ردع أي تهديد معادي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت كوريا الشمالية إجراء تجربة صاروخية على صاروخ باليستي عابر للقارات.

أمريكا تدين تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

فيما أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، داعية إياها إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات والانخراط في حوار مستدام وموضوعى.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإطلاق يشكل انتهاكًا واضحًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي ويظهر التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة في بيونج يانج وبرامج الصواريخ الباليستية على جيرانها والمنطقة.