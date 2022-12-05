«الجوازات»: المخالفات على رب الأسرة لا يعيق إصدار أو تجديد جواز سفر لأحد التابعين

تواصل – فريق التجرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن وجود مخالفات على رب الأسرة لا يعيق من إصدار أو تجديد جواز سفر لأحد التابعين.

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سداد المخالفات لإصدار جواز سفر

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد الأشخاص حول ما إذا كان يشترط سداد المخالفات لإصدار جواز سفر لتابع؟

وتشترط المديرية العامة للجوازات خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية حتى يمكن إصدار أو تجديد جواز السفر.

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إصدار أو تجديد جواز السفر لمن هم دون 18 عامًا

يشار إلى أن إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر من خدمة “أبشر” لمن هم دون 18 عاما تشترط موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر.

وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عاماً، بموجب صك حصر الورثة أو من يفوضه النظام، كما أنه يشترط لسفر الأبناء ممن هم دون سن 18 عامًا موافقة أحد الأبوين، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، أو من يفوضه النظام.