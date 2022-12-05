أمير الحدود الشمالية يقف احترامًا لفتاة كفيفة.. تعرف على القصة(فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر أمير الحدود الشمالية أثناء مشاركته في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وهو يقف احترامًا وتقديرًا لشابة كفيفة بعد نجاحها في تجاوز التحديات وإكمال الماجستير في القانون.

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نقطة تحول في حياة ابتهال النصير

وأثناء مشاركته في الفعالية التي استضافها مسرح إدارة التعليم بتنظيم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، شوهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، وهو يقف تقديرًا لـ ابتهال النصير أثناء حديثها عن نقطة تحول غيرت مسار حياتها عندما فقدت بصرها قبل عدة سنوات.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع احتفاء الأمير بنجاح ابتهال وتميزها خلال الحفل، وحمل وسم #ابتهال _النصير كلمات التشجيع والدعوات لابتهال على تميزها وقهرها للإعاقة.

وكانت النصير فقدت بصرها في السنة الأولى لدراستها في الطب بجامعة الحدود الشمالية؛ مما أجبرها على الانسحاب وتعلُّم لغة “برايل” ودراسة درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وتخرجها العام الماضي في تخصص إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف الأولى، وتكمل حاليًا درجة الماجستير في تخصص القانون في جامعة الملك سعود.

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رحلة تحد توجت بالنجاح

وذكرت النصير لوسائل الإعلام، أن العتمة لم تمنعها من مواصلة تعليمها الجامعي حيث قبل اختيار الخيار الثاني قامت بأخذ دورات بالجمعيات المتخصصة بالبصر واكتسبت العديد من المهارات والتعامل مع جميع الأجهزة الذكية.

بالإضافة إلى النظارة الطبية التي تستطيع من خلالها القراءة والحفظ وتحقيق حلمها في إكمال دراستها الجامعية، إذ كانت دراستها بواسطة الكتب الإلكترونية وتوسع مدارك اطلاعها والتأقلم من الظروف الجديدة.