«البيئة» تعلن نتائج القبول على الوظائف الأمنية التابعة للإدارة العامة للأمن الصناعي

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أعلن وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أسماء المرشحين المتقدمين على وظائف حراس الأمن التابعة للإدارة العامة للأمن الصناعي في الفروع، والمعلن عنها بتاريخ 1444/9/9هـ وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد، وذلك وفقًا للتفاصيل الآتية.

* المسمى الوظيفي:-

– حارس أمن.

* مناطق التعيين:

1 – فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.

2 – فرع وزارة البيئة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة.

3 – فرع وزارة البيئة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان.

4 – فرع وزارة البيئة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عسير.

* تنويه:

– علماً بأنه سيتم التواصل مع المرشحين عن طريق رسائل SMS لإجراء الكشف الطبي من خلال عيادات اللياقة التابعة لوزارة الصحة.

وكانت الوزارة أعلنت طرح عدد 117 وظيفة بمجال الحراسات الأمنية على بند المستخدمين وذلك في عدة مدن وذلك بناء على عدد من الشروط والضوابط، مع مطابقة شهادات وبيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

* الاستعلام:

– طريقة الإستعلام:- (اضغط هنا).