بريطانيا تختبر أول غواصة عسكرية مُسيّرة

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أبرمت البحرية البريطانية اتفاقية قدرها 15.4 مليون جنيه إسترليني مع شركة Msubs بشأن توريد أول غواصة عسكرية مسيرة.

وسيتم تسليم الغواصة للبحرية البريطانية بعد عامين، والهدف منها حماية البنية التحتية المهمة ومراقبة أعماق البحر.

أطلق على المشروع Сetus نسبة إلى وحش Кету البحري وفقًا للأساطير الإغريقية والرومانية القديمة، وهي خطوة أولى على طريق تصميم الغواصة غير المأهولة التي ستعمل جنبًا إلى جنب مع طواقم الغواصات المأهولة، بما فيها غواصات Astute النووية ومثيلاتها.

الغواصة يمكنها قطع مسافة 1000 ميل بحري

وبمقدور Сetus أن تقطع مسافة حتى 1000 ميل بحري، كما بمقدورها الغطس إلى عمق يزيد عن عمق تسير فيه الغواصات البريطانية الكلاسيكية.

وتحمل الغواصة حاوية يمكن نقلها إلى أي موقع على الكرة الأرضية، ومن المقرر أن تكون أكثر الغواصات غير المأهولة تعقيدًا في أوروبا وأكبرها حجمًا.

يُذكر أن طول الغواصة المُسيّرة 12 مترًا، قطرها 2.2 متر، ووزنها 17 طنًا.

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