الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مقتل 3 روسيين وإصابة 5 بانفجار في قاعدة جوية بمنطقة ريازان بموسكو
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مقتل 3 روسيين وإصابة 5 بانفجار في قاعدة جوية بمنطقة ريازان بموسكو

مقتل 3 روسيين وإصابة 5 بانفجار في قاعدة جوية بمنطقة ريازان بموسكو

مقتل 3 روسيين وإصابة 5 بانفجار في قاعدة جوية بمنطقة ريازان بموسكو
١١:٥٧:٣٣ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام روسية، عن مقتل 3 أشخاص بعد اشتعال صهريج وقود إثر انفجار في قاعدة جوية في منطقة ريازان بموسكو.

وأوضح المتحدث بوزارة الطوارئ الروسية، انه بحسب المعلومات الأولية، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون، نتيجة انفجار صهريج وقود واشتعال النيران، في مطار بالقرب من مدينة ريازان، حسب «سبوتنيك».

انفجار صهريج الوقود أدى إلى تضرر طائرة

وأضاف أن انفجار صهريج الوقود أدى إلى تضرر طائرة، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

الجيش الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز «سو 25» و«ميج 29».

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية: إن الوضع على الحدود مع أوكرانيا لا يمكن التنبؤ به، مؤكدة أنه خاضع للسيطرة.

القوات الروسية ترتكب أعمالاً وحشية

واتهم وزير الدفاع الأمريكي، القوات الروسية بارتكاب أعمال وحشية متعمدة في أوكرانيا وتعريض حياة المدنيين للخطر.

وكشف وزير الخارجية البريطاني أن الرئيس الروسي قد يستغل إجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا لتدريب مزيد من القوات وشن هجوم آخر.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأوكرانية أن عدة سفارات وقنصليات في الخارج تلقت “طرودًا دموية” تحتوي على عيون حيوانات بعد إرسال طرد مفخخ لسفاراتنا في مدريد.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا انفجار موسكو روسيا طرود دموية مطار ريازان

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