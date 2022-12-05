بـ100 مليون دولار.. أمازون تخطط لاستئناف الإعلان على تويتر

تواصل – فريق التحرير:

تسعى شركة أمازون لإعادة تشغيل إعلاناتها على منصة تويتر بنحو 100 مليون دولار سنويًا، وفق ما أفادت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وأعلن مسؤول في الشركة أن “أمازون تخطط لاستئناف الإعلان على تويتر بحوالي 100 مليون دولار سنويًا”، مضيفًا: “نحن في انتظار بعض التعديلات الأمنية لاستئناف إعلانات الشركة”.

أبل تستأنف إعلاناتها على تويتر

وأمس، أعلن “ماسك” أن شركة أبل “استأنفت بالكامل” إعلاناتها على تويتر، مؤكدًا أن الشركة هي أكبر معلن لدى منصة التواصل الاجتماعي.

وتوترت العلاقة بين ماسك وأبل، الأسبوع الماضي، بعد زعمه أن أبل تهدد بحجب تويتر من متجر التطبيقات الخاص بها.

إلا أنه بعد أيام التقى الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك في مقر تويتر بكاليفورنيا لتهدئة الأمور وتوصل الطرفان لتفاهم بعد “محادثة بناءة”.

جاء هذا الاجتماع قبل يوم واحد فقط من سفر ماسك إلى العاصمة واشنطن للقاء العديد من المشرعين الجمهوريين الذين سيتولون قريبًا السيطرة على مجلس النواب.

وكان النائب الجمهوري جيم جوردان من بينهم، حيث وعد هو وآخرون في حزبه بأن شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة منصات وسائل التواصل، ستواجه تدقيقًا كبيرًا في الكونجرس الجديد.

يذكر أن أمازون واحدة من العديد من الشركات التي سحبت الإعلانات من تويتر بعد استحواذ الملياردير الأمريكي على المنصة.

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