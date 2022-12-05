«الشؤون البلدية»: احصل على رخصة بناء أو  تسوير في 5 دقائق

تواصل- فريق التحرير

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يمكن إصدار رخصة البناء أو التسوير خلال 5 خطوات وفي 5 دقائق عبر منصة “بلدي”.

جاء ذلك في إنفوجراف على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

5 خطوات في 5 دقائق

والخطوات الخمس هي:

1-اختيار نوع الرخصة (رخصة إنشائية – رخصة تسوير).

2-تحديد المالك ومقدم الطلب.

3-اختيار القرار المساحي المراد استخراج رخصة بناء أو تسوير عليه.

4-تعبئة البيانات المطلوبة ليتم إرسالها للمكتب الهندسي.

5-بعد سداد الرسوم يتم إصدار الرخصة ويمكن طباعتها.

ومؤخرًا، أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة تعتمد على التقنية كمُمكن رئيس للارتقاء بأعمال القطاع، إذ تم بناء إستراتيجية رقمية تركز على عدد من المحاور، والتي من أهمها اعتماد نافذه موحدة للخدمات سواء للقطاع البلدي أو الإسكاني، تسمح للمستفيد بإنهاء أعماله كافة وذلك بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أن تلك الإستراتيجية أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليص أعداد المراجعين في الأمانات والبلديات، واستثمار البيانات كممكن رئيس للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء وتحسين تجربة العميل.

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