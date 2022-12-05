الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مقتل 3 روسيين وإصابة 5 بانفجار في قاعدة جوية بمنطقة ريازان بموسكو
بـ100 مليون دولار.. أمازون تخطط لاستئناف الإعلان على تويتر
«الشؤون البلدية»: احصل على رخصة بناء أو  تسوير في 5 دقائق
والسبب صادم.. دولة آسيوية تقرر إعدام 310 آلاف دجاجة
تنبيه مهم من «الجوازات»: نقل كفالة التابعين الذكور إلزامي عند بلوغهم هذه السن
انخفاض ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في جميع أنحاء المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الشؤون البلدية»: احصل على رخصة بناء أو  تسوير في 5 دقائق

«الشؤون البلدية»: احصل على رخصة بناء أو  تسوير في 5 دقائق

«الشؤون البلدية»: احصل على رخصة بناء أو  تسوير في 5 دقائق
١١:٢٩:٠١ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يمكن إصدار رخصة البناء أو التسوير خلال 5 خطوات وفي 5 دقائق عبر منصة “بلدي”.

جاء ذلك في إنفوجراف على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

5 خطوات في 5 دقائق

والخطوات الخمس هي:

1-اختيار نوع الرخصة (رخصة إنشائية – رخصة تسوير).

2-تحديد المالك ومقدم الطلب.

3-اختيار القرار المساحي المراد استخراج رخصة بناء أو تسوير عليه.

4-تعبئة البيانات المطلوبة ليتم إرسالها للمكتب الهندسي.

5-بعد سداد الرسوم يتم إصدار الرخصة ويمكن طباعتها.

ومؤخرًا، أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة تعتمد على التقنية كمُمكن رئيس للارتقاء بأعمال القطاع، إذ تم بناء إستراتيجية رقمية تركز على عدد من المحاور، والتي من أهمها اعتماد نافذه موحدة للخدمات سواء للقطاع البلدي أو الإسكاني، تسمح للمستفيد بإنهاء أعماله كافة وذلك بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أن تلك الإستراتيجية أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليص أعداد المراجعين في الأمانات والبلديات، واستثمار البيانات كممكن رئيس للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء وتحسين تجربة العميل.

اقرأ أيضًا:

الحقيل: 370 خدمة رقمية تقدمها «البلدية والإسكان» تخدم أكثر من 10 ملايين مستخدم

الصورة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم رخصة بناء رخصة تسوير

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات بأمطار رعدية على عسير وجازان والباحة ومكة

توقعات بأمطار رعدية على عسير وجازان والباحة ومكة

٠٧:٢٥ ص، الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٥
«الخدمة المدنية» تعلن بدء التقديم على الوظائف الصحية للجنسين

«الخدمة المدنية» تعلن بدء التقديم على الوظائف الصحية للجنسين

٠٦:٤١ م، الأحد، ١٤ مايو ٢٠١٧
الرياض.. شاب يعبث بسيارته في حديقة عامة بـ«الزلفي» (فيديو)

الرياض.. شاب يعبث بسيارته في حديقة عامة بـ«الزلفي» (فيديو)

٠١:٤٣ ص، الأربعاء، ٠٣ مايو ٢٠١٧
اكتشاف «طريق الديناصورات» عمره أكثر من 100 مليون عام

اكتشاف «طريق الديناصورات» عمره أكثر من 100 مليون عام

٠٩:٣٥ م، الأثنين، ٢٧ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *