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والسبب صادم.. دولة آسيوية تقرر إعدام 310 آلاف دجاجة

والسبب صادم.. دولة آسيوية تقرر إعدام 310 آلاف دجاجة

والسبب صادم.. دولة آسيوية تقرر إعدام 310 آلاف دجاجة
١١:١٥:٢٤ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم، أنها تعتزم إعدام نحو 310 آلاف دجاجة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.

وأوضحت السلطات المحلية، أن هذا هو أول انتشار من نوعه في السنوات الـ 11 الماضية، حيث اكتشف عمال إحدى المزارع عددًا كبيرًا بشكل غير عادي من الدجاج النافق.

اكتشاف ستة إصابات بإنفلونزا الطيور

وحسب «سبوتنيك»، فإن الحكومة اليابانية كشفت أنه من بين 13 دجاجة نفقت، تم العثور على ستة إصابات بإنفلونزا الطيور، مؤكدة أنه تم إعدام 34 ألف دجاجة أخرى في محافظة كاجوشيما وسط تفشي إنفلونزا الطيور.

وأضافت أنه خلال الأسابيع الماضية، سجلت اليابان تفشيا لإنفلونزا الطيور في محافظات أوكاياما، وكاغاوا، ومياجي، وأوموري وأكاياما وتوتوري، وكاجوشيما، وكذلك في جزيرة هوكايدو.

إعدام نحو 3.3 مليون دجاجة في البلاد

ومنذ 28 أكتوبر الماضي، تم إعدام نحو 3.3 مليون دجاجة في البلاد، حيث شهدت اليابان أسوأ موسم من إنفلونزا الشتاء في المزارع، العامين الماضيين.

إعلان منطقة وقائية في جميع أنحاء بريطانيا

في الوقت نفسه، شهدت بريطانيا تزايدًا حادًا في إصابات إنفلونزا الطيور، الأمر الذي أدى إلى قيام كبار الأطباء البيطريين في المملكة المتحدة إلى إعلان منطقة وقائية في جميع أنحاء البلاد.

تحذيرات رسمية من خطر إنفلونزا الطيور

وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية إنه أصبح الآن مطلبًا قانونيًا من جميع مربي الطيور في إنجلترا وويلز واسكتلندا اتباع إجراءات الأمن الحيوي الصارمة لحماية قطعانهم من خطر إنفلونزا الطيور.

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